Keir Starmer renuncia como primer ministro británico tras una fuerte crisis política

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El líder laborista Keir Starmer, de 63 años, anunció su dimisión frente al número 10 de Downing Street después de menos de dos años al frente del Gobierno británico, en medio de encuestas que lo catalogan como el primer ministro más impopular de las últimas décadas y de crecientes tensiones internas en su partido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 09:01 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 08:42 AM.