Tiroteo en escuela secundaria de Tacloban deja tres muertos y cinco heridos

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Dos hombres, uno de ellos estudiante de la escuela Nacional San José, abrieron fuego en la institución educativa de Tacloban, Filipinas, provocando la muerte de tres alumnos y heridas en cinco más; ambos sospechosos fueron detenidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:50 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 08:27 AM.