Tiroteo en escuela secundaria de Tacloban deja tres muertos y cinco heridos

Dos individuos, ambos varones, dispararon contra estudiantes en la escuela secundaria Nacional San José, ubicada en la ciudad de Tacloban, en el centro de Filipinas. El ataque dejó como saldo tres jóvenes fallecidos y cinco heridos, según fuentes policiales.
Las autoridades informaron que los dos agresores fueron arrestados en el lugar. Uno de ellos es estudiante de la propia institución, mientras que la identidad del segundo aún se confirma. La policía continúa investigando los motivos que desencadenaron el tiroteo.
Como medida preventiva, se desplegaron efectivos policiales adicionales para reforzar la seguridad en la escuela y sus alrededores. La investigación sigue en curso y se espera que se revelen más detalles a medida que avancen las averiguaciones.
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