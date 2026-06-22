Ucrania golpea una refinería en Siberia con drones a 2 mil kilómetros de la frontera

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó el 20 de junio el exitoso ataque con drones de largo alcance contra la refinería de Tyumen, en Siberia, destacando la capacidad de los nuevos aparatos para operar a más de 3 000 km. No se reportaron heridos, pero la instalación fue evacuada y las defensas rusas derribaron decenas de drones en todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 07:57 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 05:43 AM.