Embajador de EE.UU. celebra golpe millonario al narcotráfico en Sinaloa

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el aseguramiento de 24 000 litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa, como una victoria conjunta contra los cárteles y una medida de protección para familias de ambos lados de la frontera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 08:55 AM.