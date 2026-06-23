Golpe en Colorado: red robaba autos de lujo para el crimen organizado en México

La Fiscalía General de Colorado anunció el desmantelamiento de una presunta red criminal dedicada al robo de camionetas y SUV de alta demanda en Estados Unidos, cuyo objetivo final era su venta a organizaciones vinculadas al narcotráfico en México.
Para dificultar su localización, la organización empleó técnicas como:
El caso subraya la creciente preocupación de las agencias de seguridad estadounidenses por el tráfico transfronterizo de vehículos, especialmente de camionetas y SUV demandados por organizaciones criminales.