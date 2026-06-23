Golpe en Colorado: red robaba autos de lujo para el crimen organizado en México

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Una investigación de la Fiscalía General de Colorado reveló una organización criminal que robó 41 vehículos entre julio de 2024 y enero de 2025, los exportó a México y los vendió a cárteles de la droga. Once personas fueron formalmente acusadas por 52 cargos, entre ellos asociación delictiva, conspiración y falsificación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 10:17 AM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 01:02 PM.