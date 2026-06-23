EE.UU. sanciona bancos y empresas estatales de Cuba en nueva ofensiva económica

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco empresas estatales cubanas, entre ellas dos vinculadas al conglomerado militar GAESA, y a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, acusada de facilitar el traslado de dinero para el régimen de La Habana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 11:47 AM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 12:28 PM.