EE.UU. sanciona bancos y empresas estatales de Cuba en nueva ofensiva económica

Washington anunció la imposición de sanciones contra cinco entidades estatales cubanas y contra una persona vinculada a la familia Castro. La medida, emitida por el Departamento del Tesoro bajo la autoridad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), busca “interrumpir el flujo de recursos que el régimen cubano destina a la represión y al espionaje”.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha reiterado su política de “ahogar” a la Cuba en crisis, ampliando el bloqueo de crudo y aplicando restricciones a entidades extranjeras que operen en sectores estratégicos como energía, defensa, minería y servicios financieros.