Acuerdo entre Irán y Omán busca regular el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz

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Irán y Omán anunciaron la conformación de un grupo de trabajo conjunto para regular la navegación y los servicios asociados en el estratégico estrecho de Ormuz, garantizando su apertura y libertad bajo normas internacionales. El acuerdo se dio al término de la visita del presidente del Parlamento iraní y del ministro de Relaciones Exteriores a Mascate, tras las negociaciones con EE. UU. sobre el memorando de entendimiento en el Golfo Pérsico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 09:55 AM.