Acuerdo entre Irán y Omán busca regular el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz

Irán y Omán establecieron un grupo de trabajo conjunto para abordar la futura gestión de la navegación en el estrecho de Ormuz, así como los servicios y costos vinculados, de conformidad con las normas internacionales. El anuncio, publicado por la agencia oficial omaní ONA, subraya el compromiso de mantener el paso marítimo abierto y libre para la navegación internacional, respetando la soberanía de ambos Estados.
El comunicado se emitió al concluir la visita a Omán del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y del ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí. Ambos fueron recibidos por el sultán omaní, Haitham bin Tariq, y llegaron a Mascate después de participar en negociaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos en Suiza, donde se firmó un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico y desbloquear Ormuz.
Según la nota oficial, los dos países acordaron continuar el diálogo a través del grupo de trabajo entre sus ministerios de Exteriores, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la gestión futura de la navegación, los servicios que se prestarán y los costos asociados. Asimismo, reiteraron que todos los acuerdos deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de ambos Estados ribereños.
Irán ha manifestado su intención de cobrar tarifas o "peajes" a los buques que transiten por el estrecho, una medida que ha generado rechazo en la comunidad internacional y entre los vecinos árabes. Qalibaf advirtió en declaraciones a la televisión estatal que "la gestión del estrecho de Ormuz nunca volverá a la situación previa al conflicto", iniciado a finales de febrero.
El grupo de trabajo buscará, además, fortalecer la seguridad marítima, garantizar la libertad de navegación y contribuir a la estabilidad regional, manteniendo el estrecho como una vía segura y abierta para el tránsito de hidrocarburos y otras mercancías.