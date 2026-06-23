Tiroteo en biblioteca de Butte deja dos muertos y un menor herido en Estados Unidos

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Un hombre de 18 años abrió fuego dentro de la sucursal de la Biblioteca del Condado de Butte en Chico, California, matando a dos personas y hiriendo a un niño. Fue capturado tras huir por la parte trasera del edificio. Las autoridades investigan el hecho como un acto aislado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 10:21 AM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 10:30 AM.