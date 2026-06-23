Tiroteo en biblioteca de Butte deja dos muertos y un menor herido en Estados Unidos

Un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en la sucursal de la Biblioteca del Condado de Butte dejó dos fallecidos y un niño herido de gravedad menor. La policía respondió a una llamada al 911 alrededor de las 17:00, en la que se escuchaban disparos y gritos provenientes del interior del recinto.
Al ingresar los agentes, el sospechoso, identificado como Bradley Scott Sayer, de 18 años y residente de la misma ciudad, huyó por la parte trasera del edificio. Fuerzas de seguridad que se encontraban fuera del inmueble lograron detenerlo poco después, según informó el jefe de policía local, Billy Aldridge, durante una conferencia de prensa.
Las autoridades cerraron temporalmente las calles circundantes y establecieron un centro de reunificación familiar para los usuarios que se encontraban dentro de la biblioteca al momento del ataque. Un niño fue trasladado al hospital con una lesión menor; los dos adultos fallecidos fueron identificados posteriormente, aunque sus nombres no fueron divulgados por la policía.
Sayer fue ingresado en la cárcel del condado de Butte bajo sospecha de dos cargos de asesinato. La policía del condado y el FBI colaboran en la investigación, que hasta el momento indica que el agresor actuó solo y no tenía vínculos previos con las víctimas.
El condado de Butte anunció el cierre de todas sus sucursales de biblioteca durante el día de hoy y expresó sus "más profundas condolencias" a las familias de las víctimas, al personal de la biblioteca y a la comunidad afectada.
Este hecho se suma a una serie de incidentes violentos en bibliotecas de Estados Unidos, como el tiroteo en Tulsa (Oklahoma) en 2023, el ataque con cuchillo en Spring Valley (Nueva York) en 2020 y el asesinato de dos empleados en una biblioteca pública de Clovis (Nuevo México) en 2017.