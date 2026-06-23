Francia alcanza 40°C y la Torre Eiffel reduce drásticamente su horario de visita

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Francia enfrenta una intensa ola de calor con temperaturas cercanas a los 40 °C, lo que obliga a la Torre Eiffel y al Museo del Louvre a cerrar sus puertas antes de lo habitual para proteger a visitantes y empleados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 10:14 AM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 11:01 AM.