Trump anuncia avance clave: Irán acepta inspecciones nucleares de largo plazo

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que Irán ha aceptado permitir inspecciones nucleares exhaustivas y que la Marina estadounidense no reactivará el bloqueo del estrecho de Ormuz, pese a mantener buques en la zona por precaución.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 02:04 PM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 02:19 PM.