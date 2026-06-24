De la Espriella es presidente de Colombia: triunfo ajustado y giro político radical en 2026

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El Consejo Nacional Electoral de Colombia declaró al abogado y empresario Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, como presidente electo tras vencer al izquierdista Iván Cepeda en segunda vuelta con 49.66 % de los votos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 04:45 PM.
En Internacional y editada el 24/06/2026 04:06 PM.