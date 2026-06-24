De la Espriella es presidente de Colombia: triunfo ajustado y giro político radical en 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia proclamó este miércoles 24 de junio a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como presidente electo para el periodo constitucional 2026‑2030, con José Manuel Restrepo como vicepresidente electo.
De la Espriella, de 47 años, obtuvo 12.9 millones de votos (49.66 %) en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio, superando por menos de un punto porcentual al candidato izquierdista Iván Cepeda, quien acumuló 12.7 millones de sufragios (48.70 %). Asumirá el cargo el 7 de agosto, sucediendo al presidente Gustavo Petro.
El nuevo mandatario, abogado de profesión y empresario, se hizo conocido por representar a figuras controvertidas, desde paramilitares y narcotraficantes hasta la estrella del fútbol James Rodríguez. Su campaña se caracterizó por un discurso de mano dura, inspirado en líderes como Nayib Bukele (El Salvador) y Javier Milei (Argentina), y por propuestas que incluyen recortes drásticos al Estado, bombardeos contra guerrilleros y narcotraficantes con apoyo de EE. UU., la revisión de la permanencia de Colombia en organismos internacionales como la ONU, la defensa del porte de armas, la construcción de megacárceles y el fortalecimiento de alianzas militares con Estados Unidos.
De la Espriella, apodado “El Tigre”, también adoptó un saludo militar –colocarse la mano derecha en la frente– como seña de identidad política. Sus declaraciones contra la izquierda, a la que calificó de “cáncer” y “plaga que hay que erradicar”, generaron críticas intensas en un país marcado por décadas de violencia política.
El triunfo del candidato ultraderechista cierra el periodo de cuatro años de gobierno de la izquierda encabezado por Petro y, según el experto Juan David Cárdenas (Universidad de La Sabana), fortalece el bloque conservador que se está gestando en América Latina.
Con la asunción de De la Espriella, Colombia se convertirá en el último país del hemisferio occidental con un conflicto armado activo, lo que plantea importantes desafíos para la seguridad interna y la política exterior del país.