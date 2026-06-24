“Nunca tuve una ETS”: Bill Gates responde a señalamientos vinculados a Epstein

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El cofundador de Microsoft declaró categóricamente que nunca padeció una enfermedad de transmisión sexual, desmintiendo las acusaciones surgidas de los correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:18 AM.
En Internacional y editada el 24/06/2026 09:21 AM.