Calderón presume saludo al rey Felipe VI en Madrid antes de reunirse con Sheinbaum

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El expresidente mexicano Felipe Calderón compartió en redes sociales su encuentro con el rey Felipe VI durante el Diálogo Anual de Políticas del Club de Madrid, dos días antes de su cita con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:14 AM.
En Internacional y editada el 24/06/2026 09:27 AM.