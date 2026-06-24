Calderón presume saludo al rey Felipe VI en Madrid antes de reunirse con Sheinbaum

El exmandatario mexicano Felipe Calderón difundió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece saludando al rey Felipe VI de España durante la inauguración del “Diálogo Anual de Políticas” del Club de Madrid, celebrado en el Palacio de Cibeles. En su publicación, Calderón describió el encuentro como "un honor coincidir y saludar a su Majestad" y resaltó la temática del foro, centrada en los bienes públicos globales.
El saludo se dio dos días antes de la visita oficial de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a España, cuyo itinerario incluye una reunión con el monarca en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. La agenda bilateral también contempla la asistencia del rey al último partido de la Selección española contra Uruguay, programado para el viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara.
El Diálogo Anual de Políticas 2026, que conmemora el 25.º aniversario de la fundación del Club de Madrid, reunió a exjefes de Estado, gobiernos democráticos y expertos internacionales para debatir la fragmentación global y la necesidad de reforzar la cooperación en torno a bienes comunes que afectan a la humanidad y al planeta.
El gesto de Calderón, aunque de carácter protocolario, subraya la continuidad de los lazos diplomáticos entre México y España, y anticipa la relevancia de la próxima cumbre bilateral en la agenda de política exterior de ambos países.