Francia confirma primer caso de ébola en médico que regresó del Congo

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El Ministerio de Sanidad francés anunció el primer caso de ébola en territorio nacional: un médico de la ONG Alima que volvió de la República Democrática del Congo. La carga viral del paciente es muy baja y las autoridades ya están rastreando a sus contactos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 10:45 AM.
En Internacional y editada el 24/06/2026 10:50 AM.