Francia confirma primer caso de ébola en médico que regresó del Congo

Francia confirmó este miércoles su primer caso de ébola en el país, detectado en un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde se registra una importante epidemia de la enfermedad. El Ministerio de Sanidad informó que la identificación se realizó en la Francia continental y que la carga viral del paciente es "muy débil".
El profesional, afiliado a la organización no gubernamental Alima, viajó en avión comercial desde Kinshasa. Inicialmente solo presentaba dolor de cabeza, pero su estado empeoró ligeramente durante el vuelo; al aterrizar en París recibió asistencia médica inmediata.
Este es el primer diagnóstico de ébola en Francia fuera del continente africano. En 2014, dos pacientes fueron atendidos en territorio francés, pero ya habían sido diagnosticados en el extranjero. La cepa detectada corresponde a la variante Bundibugyo, poco frecuente y para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.
Las autoridades sanitarias están trabajando en la identificación de contactos y en la contención del posible riesgo de transmisión. Los expertos en salud pública consideran que, debido a la naturaleza poco contagiosa del virus, el riesgo de expansión global sigue siendo bajo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transmisión del ébola se está acelerando en la RDC a pesar de las medidas de respuesta sanitaria. Hasta la fecha se han registrado 896 casos y 232 muertes, aunque se estima que la cifra real sea mayor.