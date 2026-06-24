Error en campaña de salud en Cusco: más de 80 escolares intoxicados por anticonvulsivo

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En la escuela rural Túpac Amaru II, ubicada en la provincia de Quispicanchi, Cusco, más de ochenta estudiantes del nivel secundario fueron trasladados de urgencia a hospitales tras ingerir un medicamento equivocado durante una campaña sanitaria, provocando visión borrosa, vómitos y somnolencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 04:30 PM.
En Internacional y editada el 24/06/2026 03:50 PM.