Error en campaña de salud en Cusco: más de 80 escolares intoxicados por anticonvulsivo

Más de 80 adolescentes de la escuela rural Túpac Amaru II, en la provincia de Quispicanchi, Cusco, fueron llevados de emergencia a dos hospitales de la región tras recibir un anticonvulsivo en lugar del desparasitante previsto durante una campaña sanitaria. El error, que ocurrió la víspera del incidente, provocó visión borrosa, fuertes dolores abdominales, somnolencia profunda y sequedad bucal, según informó la Gerencia Regional de Salud.
Dos decenas de los estudiantes permanecen internados en los hospitales de Cusco, ubicados a aproximadamente dos horas de la escuela. Las autoridades locales investigan cómo se produjo la confusión de medicamentos en una zona donde predomina el uso del quechua.
El establecimiento lleva el nombre del líder indígena Túpac Amaru II, quien encabezó una rebelión contra la dominación española en 1780. La comunidad, dedicada a la agricultura, ganadería y al turismo ecuestre, enfrenta problemas crónicos de parasitosis intestinales vinculados a la falta de agua potable y a la eliminación inadecuada de excretas.
Este caso se suma a una serie de intoxicaciones masivas en escuelas peruanas. En 2024, varios colegios reportaron intoxicaciones por alimentos contaminados, lo que llevó al gobierno en 2025 a renombrar el programa escolar de alimentación tras más de un centenar de denuncias por alimentos con hongos, gusanos y heces de roedores.
Las autoridades sanitarias peruanas reiteran la necesidad de reforzar los protocolos de distribución de medicamentos y alimentos en entornos rurales, así como de garantizar la capacitación del personal y la correcta identificación de los fármacos para evitar nuevos incidentes.