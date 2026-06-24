Colombia define presidente: Cepeda admite derrota en reñida segunda vuelta

...

El dirigente de izquierda Iván Cepeda aceptó la derrota en la segunda vuelta presidencial y reconoció la victoria del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.9 millones de votos (49.78 %). Cepeda calificó su decisión como un acto de responsabilidad democrática y anunció que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:54 AM.
En Internacional y editada el 24/06/2026 10:01 AM.