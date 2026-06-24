Colombia define presidente: Cepeda admite derrota en reñida segunda vuelta

El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aceptó oficialmente la derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella, candidato de la Alianza por la Vida.
De la Espriella obtuvo 12.9 millones de votos, lo que representa el 49.78 % del sufragio, superando a Cepeda por menos de un punto porcentual. El resultado, descrito por el senador como "extraordinariamente estrecho", refleja la intensidad del debate político durante la campaña.
En una conferencia de prensa, Cepeda declaró que su reconocimiento del resultado es "un acto de responsabilidad democrática" y que su objetivo es contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos. Asimismo, agradeció a los miles de testigos, abogados y observadores electorales que acompañaron el proceso de escrutinio, el cual, según el senador, está "prácticamente concluido".
El dirigente de izquierda anunció que, pese a quedar en segundo lugar, continuará ejerciendo su cargo de senador para el periodo 2026‑2030 y mantendrá una labor de vigilancia sobre el nuevo gobierno. Cepeda enfatizó que defenderá la democracia y las libertades públicas, y que no tolerará "tratos machistas u homófobos" ni restricciones a la libertad de expresión y opinión por parte del presidente electo.
La aceptación de los resultados, tres días después de la segunda vuelta, busca disipar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por la estrechez del margen entre los dos aspirantes y sentar las bases para una transición pacífica.