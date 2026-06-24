Golpe a política de Trump: prohíben arrestos de migrantes al salir de audiencias

...

El juez de distrito P. Casey Pitts declaró que la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de detener a solicitantes de asilo al salir de audiencias migratorias viola la Ley de Procedimiento Administrativo, calificándola de arbitraria y caprichosa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:53 AM.
En Internacional y editada el 24/06/2026 10:05 AM.