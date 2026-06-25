Ataque a buque británico en Ormuz reaviva el temor por la seguridad del comercio mundial

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Un proyectil alcanzó a un carguero británico que transitaba por una ruta autorizada por la ONU en el estrecho de Ormuz. El incidente, sin víctimas ni derrames, subraya la creciente presión sobre la vía marítima y la relevancia de la alternativa trazada por Omán y la OMI, mientras Irán amenaza con minar el paso y EE. UU. reafirma su compromiso con la seguridad de la nueva ruta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 04:28 PM.
En Internacional y editada el 26/06/2026 08:25 AM.