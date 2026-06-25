Bill Gates revela que Epstein conocía sus infidelidades y temió que buscara usar esa información

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En una comparecencia cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., Bill Gates reveló que mantuvo tres relaciones extramaritales durante su matrimonio y que Jeffrey Epstein conocía esos hechos, presuntamente para ejercer presión sobre él.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 02:48 PM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 03:16 PM.