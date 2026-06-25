Cierra el polémico centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz” en Florida

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El gobernador Ron DeSantis anunció el cierre definitivo del centro de detención “Alligator Alcatraz”, que operó durante casi un año bajo la administración de Donald Trump, tras críticas por condiciones inhumanas y un cierre temporal previo por la temporada de huracanes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 10:36 AM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 10:52 AM.