Claudia Sheinbaum ofrece ayuda a Venezuela tras devastador doble sismo y envía brigadas de rescate

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó la noche del miércoles su apoyo al pueblo venezolano tras los dos temblores que el 24 de junio de 2026 devastaron el estado Yaracuy. Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5 y separados apenas 39 segundos, alcanzaron intensidad IX en la escala de Mercalli, provocando el colapso de numerosas estructuras de mampostería.
Desde su cuenta de X, Sheinbaum declaró: “Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que ya mantiene comunicación directa con el gobierno venezolano y que la asistencia se organizará conforme a las necesidades específicas solicitadas por Caracas. Se enviarán brigadas de rescate, equipos médicos y suministros sanitarios para atender a los damnificados.
Los temblores, entre los más fuertes registrados en suelo venezolano en más de un siglo, dejaron edificios colapsados, cortes de energía eléctrica y fallas en telefonía e internet en la capital, Caracas. La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia horas después de los sismos.
Esta acción humanitaria refuerza los lazos bilaterales entre México y Venezuela y se suma a la política de ayuda internacional que el gobierno de Sheinbaum ha impulsado en los últimos años.