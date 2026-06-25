Claudia Sheinbaum ofrece ayuda a Venezuela tras devastador doble sismo y envía brigadas de rescate

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La presidenta de México manifestó su solidaridad con Venezuela y confirmó el despliegue de equipos especializados en rescate y salud, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el estado Yaracuy el 24 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 09:24 AM.