Gertz Manero encabeza en Londres entrada del Reino Unido al CPTPP con México y refuerza lazos

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El exfiscal general y actual embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, lideró una ceremonia en Londres junto al ministro británico Chris Bryant para conmemorar la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), que abre nuevas oportunidades comerciales entre ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 10:26 AM.