Gertz Manero encabeza en Londres entrada del Reino Unido al CPTPP con México y refuerza lazos

El exfiscal general y ahora embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, reapareció públicamente para encabezar un evento oficial en Londres. La cuenta oficial de la Embajada de México en Reino Unido anunció que la ceremonia, realizada el lunes, celebró la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), también conocido como CPTPP.
El acto contó con la presencia del ministro británico de Negocios y Comercio, Chris Bryant, y fue organizado conjuntamente por la Embajada de México (@Embamexru) y el Departamento de Comercio del Reino Unido (@biztradegovuk). Ambos gobiernos reunieron a representantes de empresas de ambos países para subrayar el potencial de nuevas oportunidades de inversión y comercio.
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El TIPAT, firmado por 12 naciones de América, Asia, Oceanía y Europa, tiene a México como miembro fundador desde 2018. Con la incorporación del Reino Unido, ambos países podrán aplicar mutuamente las disposiciones del acuerdo, lo que, según autoridades, "sitúa a México y al Reino Unido en una nueva esfera de cooperación económica".
Los datos preliminares indican que el intercambio comercial bilateral alcanzó los 6,293 millones de dólares en 2025. La activación del tratado se espera que impulse un crecimiento sostenido del comercio de bienes y servicios, así como la atracción de inversión extranjera directa.
En redes sociales, la Embajada agradeció la participación del ministro británico y de las empresas presentes, reiterando el compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer la relación económica bilateral.