Europa se sofoca: calor extremo rompe récords, deja muertos y paraliza escuelas y eventos

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Una intensa ola de calor azota a Europa, con temperaturas superiores a los 40 °C en Alemania y récord histórico en el Reino Unido. En España se registran dos fallecimientos, mientras que Francia y el Reino Unido activan alertas rojas y el sector educativo y sanitario se ve gravemente afectado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 02:41 PM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 03:23 PM.