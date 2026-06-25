Sismo de 7.1 sacude Venezuela: México lamenta daños y descarta afectados entre connacionales

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El Servicio Exterior de México expresó solidaridad con Venezuela tras los sismos de 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio, informó que no hay mexicanos heridos y recordó los canales de atención consular de emergencia mientras la embajada reubica sus oficinas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 08:33 AM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 08:38 AM.