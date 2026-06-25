Sismo de 7.1 sacude Venezuela: México lamenta daños y descarta afectados entre connacionales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país, y confirmó que, hasta el momento, no se han registrado connacionales mexicanos afectados.
En un comunicado difundido en redes sociales, la SRE lamentó los daños estructurales y los cortes de energía que se registraron en la capital, y reiteró su disposición a apoyar a la población venezolana mientras se evalúan los efectos del terremoto.
La Embajada de México en Venezuela, que se encuentra en proceso de traslado a una nueva sede, recordó a los mexicanos residentes o de visita que, en caso de emergencia, deben contactar a la representación a través del teléfono +58 412‑2524675 o del correo embvenezuela@sre.gob.mx. Las emergencias consulares continúan operando las 24 horas del día, pese a la suspensión temporal de la atención al público del 22 de junio al 5 de julio.
El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) informó que el primer sismo ocurrió a las 22:04 GMT con epicentro en el estado de Yaracuy, a 21 km de profundidad, y que, 39 segundos después, se registró el segundo movimiento, de mayor magnitud, a 10 km de profundidad. Ambos temblores provocaron daños en edificios residenciales de Caracas y dejaron zonas sin suministro eléctrico, aunque no se han reportado heridos.
Las autoridades locales de protección civil instan a la población a seguir sus recomendaciones y a mantenerse alerta ante posibles réplicas. La alerta de tsunami emitida inicialmente en parte del Caribe ya fue retirada.
Los servicios regulares de la Embajada de México se reanudarán el 6 de julio, mientras que la representación sigue atenta al desarrollo de la situación y a cualquier requerimiento de sus ciudadanos.