Venezuela en emergencia: doble sismo deja 164 muertos y moviliza ayuda internacional

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Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el centro de Venezuela el 24 de junio, dejando al menos 164 fallecidos y 971 heridos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia y anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción. Naciones Unidas, Estados Unidos, Cuba, Colombia y España ya despliegan ayuda humanitaria y equipos de rescate.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:13 AM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 09:18 AM.