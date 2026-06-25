Trump afirma que Irán cumple todas sus demandas en negociaciones de paz

...

El expresidente Donald Trump declaró que la delegación iraní está “haciendo todo lo que él pide” en las conversaciones para poner fin a la guerra, advirtiendo que Washington podría retomar los bombardeos si Irán no acepta la propuesta estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 12:40 PM.