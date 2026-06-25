Venezuela declara estado de emergencia tras sismos de 7.1 y 7.5 en Caracas

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La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la activación del estado de emergencia tras dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron Caracas el 24 de junio, provocando derrumbes, cortes de gas y el cierre del aeropuerto de Maiquetía. Se suspendieron servicios de transporte y actividades no esenciales mientras se moviliza Protección Civil y llegan ayudas internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 08:51 AM.
En Internacional y editada el 25/06/2026 08:57 AM.