Venezuela declara estado de emergencia tras sismos de 7.1 y 7.5 en Caracas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó por televisión que el país entrará en estado de emergencia a raíz de dos sismos ocurridos la tarde de este miércoles, con magnitudes de 7.1 y 7.5 registrados a un minuto de diferencia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir a Caracas bajo coordinación de su Cancillería.
Las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños y coordinando la ayuda humanitaria mientras se mantiene la alerta de emergencia en todo el territorio nacional.