EE. UU. impulsa acuerdo marco entre Israel y Líbano para retirar tropas y reducir tensiones

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció un acuerdo marco para una paz duradera entre Israel y Líbano, tras una quinta ronda de negociaciones en Washington. Netanyahu confirmó la retirada de fuerzas israelíes de dos áreas del sur del Líbano, que serán ocupadas por el ejército libanés. El pacto excluye a Irán y a Hizbulá y es calificado como un “hito histórico” por la diplomacia libanesa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 03:45 PM.
En Internacional y editada el 26/06/2026 03:56 PM.