Piden transparencia a ICE tras muertes de migrantes en centros de detención en EE. UU.

...

Veintitrés fiscales federales de EE. UU. solicitaron al DHS y a ICE que mantengan la investigación y divulgación de los fallecimientos de migrantes tras su liberación, señalando un aumento crítico de muertes en los centros de detención.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:51 AM.
En Internacional y editada el 26/06/2026 09:36 AM.