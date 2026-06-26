Caso Epstein: juez ordena al DOJ divulgar correos y testimonios censurados

El juez federal Emmet Sullivan emitió el jueves 25 de junio una orden que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a revelar el contenido censurado de los archivos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, o a justificar por escrito la razón de su supresión. La medida se dio a raíz de la demanda presentada por la periodista independiente Katie Phang, quien alega que el gobierno ha ocultado información de interés público.
Entre los documentos que deben ser publicados se encuentran al menos ocho intercambios de correos electrónicos que hacen referencia a un "video de tortura" y a actividades sexuales con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad. Asimismo, el juez requirió la divulgación de una entrevista censurada en la que una mujer afirma haber sido abusada sexualmente por el expresidente Donald Trump cuando era menor.
El DOJ tiene hasta el 2 de julio para cumplir con la orden, bajo apercibimiento de sanciones. Además, debe publicar un registro detallado de todas las partes censuradas en los archivos divulgados desde diciembre de 2023, cuando se iniciaron las revelaciones de millones de correos, fotografías y documentos vinculados a la investigación federal sobre Epstein y su muerte en 2019.
La decisión judicial se produce en un contexto de críticas a la administración Trump por su manejo de los archivos. En febrero, el DOJ retiró de su página web miles de documentos tras denuncias de que la identidad de las víctimas había sido comprometida. Abogados de sobrevivientes señalaron que la edición de los archivos había "trastocado" la vida de casi 100 víctimas.
La publicación de los archivos se había ordenado previamente mediante una medida aprobada por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein. La presente orden judicial busca garantizar la transparencia y el derecho del público a conocer la información que se ha mantenido oculta.