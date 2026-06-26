Caso Epstein: juez ordena al DOJ divulgar correos y testimonios censurados

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Un juez de EE. UU. ordenó al Departamento de Justicia publicar los documentos ocultos sobre el caso Jeffrey Epstein y justificar su supresión, bajo amenaza de sanciones si no cumple antes del 2 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:51 AM.
En Internacional y editada el 26/06/2026 09:20 AM.