Terremoto de magnitud 6.5 sacude Filipinas y activa alerta por posibles daños

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Un sismo de magnitud 6.5 (USGS) o 6.6 (Protección Civil) se registró este viernes a 62 km de profundidad, a 35 km al suroeste de Balangonan, en la isla de Mindanao, sur de Filipinas, donde ya se habían registrado varios temblores este mes, incluido uno de 7.8 que dejó 81 muertos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 01:11 PM.
En Internacional y editada el 26/06/2026 01:45 PM.