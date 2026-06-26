Trump acusa a Irán de romper el alto al fuego tras ataque con drones en Ormuz

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, describió como una “violación estúpida” del alto al fuego el ataque con drones que Irán realizó contra un buque con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz, a 7.5 millas náuticas al sureste de Dahit, Omán, tras una semana de relativa calma tras el levantamiento de bloqueos mutuos entre ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 02:09 PM.
En Internacional y editada el 26/06/2026 02:18 PM.