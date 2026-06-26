Trump acusa a Irán de romper el alto al fuego tras ataque con drones en Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “violación estúpida” del alto al fuego el ataque con drones que Irán ejecutó contra un buque portador de la bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz.
El incidente tuvo lugar a 7.5 millas náuticas (aproximadamente 14 km) al sureste de la localidad omaní de Dahit. El buque, que transitaba por una zona estratégica para el comercio marítimo mundial, fue alcanzado por varios drones iraníes, según fuentes de la Marina de EE. UU.
Trump informó del hecho a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde describió el ataque como una “violación estúpida” del alto al fuego que ambas naciones habían acordado en un memorando de entendimiento (MOU) firmado la semana anterior. Dicho acuerdo había puesto fin a los bloqueos mutuos que habían caracterizado la relación entre Irán y Estados Unidos durante meses, marcando una breve fase de calma en la región.
El presidente estadounidense reiteró su compromiso de proteger la libre navegación en el estrecho de Ormuz y señaló que la administración está evaluando las respuestas diplomáticas y militares pertinentes para garantizar la seguridad de los buques comerciales.
El ataque ocurre en un contexto de tensiones persistentes en Oriente Medio, pese a los recientes esfuerzos de desescalada entre Washington y Teherán. Las autoridades iraníes no han emitido un comunicado oficial que explique el motivo del ataque.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México seguirá de cerca la evolución de los hechos y mantendrá informados a los lectores de Milenio sobre cualquier desarrollo adicional.