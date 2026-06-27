Tragedia en Argentina: fallece Ernestina Pais tras accidente en cruce ferroviario

La reconocida conductora y periodista argentina Ernestina Pais falleció el pasado 26 de junio al ser arrollada por un tren mientras cruzaba las vías en su Honda City negro. El accidente, ocurrido en la noche, fue captado por cámaras de seguridad y el video se ha viralizado en redes sociales.
Según los informes de los servicios de emergencia, la presentadora ya estaba sin vida al llegar al lugar. La autopsia preliminar indica que la causa de muerte fue un fuerte traumatismo craneal y lesiones múltiples provocadas por el impacto lateral del tren contra el vehículo.
Los familiares cuentan con apoyo psicológico y han solicitado privacidad para el funeral, cuya fecha aún no se ha anunciado.
El video del accidente sigue circulando en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, generando debate sobre la seguridad ferroviaria y la responsabilidad de los conductores al cruzar vías.