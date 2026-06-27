Tragedia en Argentina: fallece Ernestina Pais tras accidente en cruce ferroviario

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Ernestina Pais, conductora argentina de 54 años, perdió la vida el 26 de junio al ser arrollada por un tren en San Isidro, Buenos Aires. Un video del accidente se ha difundido en redes sociales, generando conmoción mientras la familia enfrenta el luto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 11:39 AM.
En Internacional y editada el 27/06/2026 11:49 AM.