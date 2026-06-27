ONU despliega 35 equipos de rescate tras los sismos que dejaron miles de desaparecidos

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que, ante la devastación causada por los dos sismos que han dejado al menos 500 fallecidos y más de 50,000 desaparecidos, se han movilizado 35 equipos internacionales de búsqueda y rescate. En total, alrededor de 1,600 rescatistas altamente capacitados, más de 100 perros especializados y varios drones están operando en el terreno para localizar a los sobrevivientes entre los escombros.
Tom Fletcher, jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, declaró en entrevista con Alejandro Domínguez para Milenio Televisión que la situación es "simplemente devastadora" y que la prioridad es "rescatar al mayor número posible de personas". Los equipos internacionales ya están trabajando de la mano con los equipos locales, los cuales operan sin descanso las 24 horas del día.
Los drones, equipados con cámaras térmicas, permiten identificar áreas de calor que podrían indicar la presencia de personas atrapadas, mientras que los perros de búsqueda, entrenados para detectar olores humanos, aceleran la localización de víctimas bajo los escombros.
La ONU hace un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía para que apoyen directamente a las comunidades afectadas. Las donaciones pueden realizarse a través del portal crisisrelief.un.org, donde se encuentran distintas formas de colaborar con ayuda urgente donde más se necesita.
Mientras tanto, los equipos de respuesta continúan trabajando en la identificación de cuerpos, la provisión de asistencia médica y la distribución de alimentos y agua a los sobrevivientes que han quedado sin hogar.