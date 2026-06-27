ONU despliega 35 equipos de rescate tras los sismos que dejaron miles de desaparecidos

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Tras los dos sismos que azotaron Venezuela, la ONU ha enviado 35 equipos internacionales con 1,600 especialistas, más de 100 perros y drones para localizar sobrevivientes. La prioridad es rescatar a los desaparecidos entre los 50 mil reportados, mientras se invita a la población a colaborar a través de crisisrelief.un.org.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:33 AM.
En Internacional y editada el 27/06/2026 10:52 AM.