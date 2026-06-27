Terremotos en Venezuela dejan más de 900 muertos y miles de desaparecidos

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Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela dejaron 920 muertos, 3,300 heridos y más de 50,000 desaparecidos. La población denuncia escasa respuesta gubernamental mientras brigadas internacionales, incluido México, llegan para socorrer a los damnificados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 11:37 AM.
En Internacional y editada el 27/06/2026 11:43 AM.