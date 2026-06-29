Aumenta a 1,719 la cifra de fallecidos por los terremotos que devastaron Venezuela

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El sismo de magnitudes 7.2 y 7.5 que azotó el 24 de junio dejó 1,719 fallecidos, 5,034 heridos y más de 15,800 damnificados, con 855 edificios colapsados, entre ellos 189 en completo derrumbe.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 04:28 PM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 04:41 PM.