Hallan nueva variante de hantavirus en Tierra del Fuego; no es la cepa del crucero MV Hondius

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El Ministerio de Salud de Argentina confirmó la presencia de una variante de hantavirus en ratones capturados en Tierra del Fuego, distinta a la cepa Andes que provocó el brote mortal a bordo del crucero MV Hondius. Es la primera detección oficial del virus en la provincia desde que la notificación obligatoria comenzó en 1996.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 01:20 PM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 01:57 PM.