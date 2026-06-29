Hallan nueva variante de hantavirus en Tierra del Fuego; no es la cepa del crucero MV Hondius

El Instituto de Virología "Dr. J.M. Vanella" Malbrán, a través del Ministerio de Salud, informó que los análisis de 144 roedores capturados en la zona de Ushuaia revelaron la presencia de hantavirus, pero que la variante hallada difiere de la cepa Andes responsable del brote que cobró tres vidas a bordo del crucero neerlandés "MV Hondius".
El brote, detectado en abril de 2024, se originó cuando el crucero zarpó desde el puerto de Ushuaia hacia Cabo Verde. Tres pasajeros fallecieron y se registraron al menos 13 casos confirmados en varios países, lo que desencadenó cuarentenas y una alerta sanitaria internacional. Estudios posteriores identificaron la cepa Andes, la única conocida por su transmisión interhumana, como la causante de esos contagios.
En contraste, la variante encontrada en los roedores de Tierra del Fuego es una forma viral no descrita previamente y no corresponde a la cepa Andes. La investigación también señaló que, aunque el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es el principal reservorio del hantavirus en la región, ninguno de los ejemplares capturados pertenecía a esa especie.
Esta es la primera notificación oficial de hantavirus en la provincia desde que la obligatoriedad de reportar casos se estableció en 1996. Las autoridades sanitarias continúan la vigilancia epidemiológica y amplían los estudios de campo para determinar la distribución de la nueva variante y evaluar su potencial de transmisión a humanos.
El Ministerio de Salud reiteró que, hasta el momento, no existen vacunas contra el hantavirus y recomendó a la población evitar el contacto con roedores y sus excrementos, especialmente en áreas rurales y de alta densidad de fauna silvestre.