Petro pide investigar supuesta interferencia en elecciones colombianas atribuida a Israel

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este lunes que Israel habría comprometido el software y alterado las direcciones IP del Registro Nacional durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el 49.66 % de los votos frente al 48.70 % de Iván Cepeda. Petro sostuvo que "la única entidad en el mundo capaz de hacer eso" es Israel y vinculó la supuesta injerencia a una "alianza internacional de ultraderecha" que incluiría a Netanyahu, al presidente argentino Javier Milei y al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.
En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu y el jefe del organismo de vigilancia Viginum acusaron a la empresa israelí BlackCore, vinculada a la unidad de inteligencia 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel, de montar campañas de interferencia digital contra candidatos en Francia, Escocia, la ciudad de Nueva York, Angola y Togo. Según la denuncia, BlackCore habría manipulado datos y difundido información falsa para perjudicar a figuras percibidas como contrarias a Tel Aviv.
Las acusaciones se extienden a África, donde grupos como Archimedes Group y Team Jorge habrían intervenido en comicios de al menos 33 países, logrando éxito en 27 de ellos, según sus propios directivos. En México, se les imputa haber apoyado a Tomás Zerón de Lucio, actualmente evadido en Israel, y haber intentado influir en la campaña de Ricardo Monreal y en la defensa de Rosario Robles.
El lobby pro‑Israel también actúa de forma pública. El Comité Estadunidense‑Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC) habría intervenido en el 80 % de las contiendas al Congreso de EE. UU. en 2024, respaldando a 388 candidatos, de los cuales solo cuatro perdieron. Las donaciones de millonarios como Leslie Wexner, Charles Bronfman, Miriam Adelson y Larry Ellison se canalizan a campañas a favor y en contra de aspirantes políticos en Norteamérica y Europa.
En Honduras, audios difundidos en mayo mostraron a los expresidentes Nasry Asfura y Juan Orlando Hernández discutiendo una supuesta intermediación israelí para indultar a Hernández y montar operaciones de desestabilización contra México, Brasil y Colombia. El gobierno saliente de Petro, crítico del conflicto en Gaza, rompió relaciones diplomáticas con Israel, mientras que el presidente argentino Javier Milei y Netanyahu anunciaron los "Acuerdos de Isaac", una iniciativa inspirada en los Acuerdos de Abraham.
Las denuncias continúan acumulándose, y Petro reiteró que posee pruebas de cambios en las direcciones IP de varios servidores del Registro Nacional, lo que, según él, confirma la capacidad única de Israel para ejecutar este tipo de ciberataques. La comunidad internacional observa con creciente preocupación la posible expansión de la interferencia electoral israelí en América Latina, Europa y África.