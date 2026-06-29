Petro pide investigar supuesta interferencia en elecciones colombianas atribuida a Israel

...

El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Israel de manipular el software del Registro Nacional en la segunda vuelta presidencial. Autoridades francesas y fuentes de investigación señalaron a empresas israelíes como BlackCore y Archimedes Group por campañas de interferencia digital en varios continentes. La denuncia se enmarca en un contexto de acusaciones de genocidio en Gaza y de una supuesta alianza entre gobiernos ultraderechistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 09:06 AM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 11:11 AM.