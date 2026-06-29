Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez y gobernará Perú hasta 2031

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El escrutinio definitivo de la segunda vuelta de las elecciones peruanas confirma el triunfo de Keiko Fujimori con 9,223,396 votos (50.135 %) frente a Roberto Sánchez, quien obtuvo 9,173,755 votos (49.865 %). La proclamación oficial se realizará el 3 de julio y la investidura el 28 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 02:33 PM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 03:48 PM.