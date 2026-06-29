Sismos en Venezuela: NASA difunde mapas satelitales con estimaciones de daños estructurales

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A través del Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres, la NASA compartió mapas de daño y desplazamiento terrestre generados con los satélites Sentinel‑1 y NISAR, estimando que 58,870 edificios resultaron dañados o destruidos. Perú también aportó imágenes del satélite PerúSAT‑1 para apoyar la evaluación de los estragos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 08:54 AM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 10:58 AM.