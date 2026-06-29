Ola de calor en Francia supera los 40 °C y deja un incremento de fallecimientos

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Una ola de calor sin precedentes, con temperaturas superiores a 40 °C, provocó al menos mil fallecimientos en Francia y saturó la capacidad de las funerarias parisinas, que superaron el 66 % de ocupación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 01:20 PM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 01:26 PM.