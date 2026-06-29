EE.UU. convierte el festejo del 4 de julio en un evento de máxima seguridad nacional

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Las autoridades federales de EE. UU. despliegan miles de agentes, 5 000 efectivos de la Guardia Nacional y equipos militares para proteger la capital durante las celebraciones del 4 de julio, tras una serie de intentos de ataque contra el presidente y la Casa Blanca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 02:34 PM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 04:29 PM.