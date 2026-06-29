EE.UU. convierte el festejo del 4 de julio en un evento de máxima seguridad nacional

Washington se prepara para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos con una de las operaciones de seguridad más extensas y complejas jamás realizadas en la capital. Las festividades, que se centrarán el 4 de julio, atraerán a cientos de miles de visitantes y requerirán la presencia de cientos de millas de agentes, 5 000 efectivos de la Guardia Nacional de DC y una flota de vehículos blindados, MRAP y furgones de comunicaciones.
El espectáculo de fuegos artificiales del National Mall ha sido designado por primera vez como Evento Especial de Seguridad Nacional, lo que obliga a los asistentes a presentar identificación, pasar por magnetómetros y someterse a controles similares a los de los aeropuertos. Se instalarán francotiradores y se suspenderán los vuelos del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington desde el mediodía del 4 de julio hasta el día siguiente, con posibles interrupciones adicionales por sobrevuelos y saltos en paracaídas.
El FBI, el Servicio Secreto, la Policía del Capitolio, la Policía de Parques y la Guardia Nacional de DC coordinan la seguridad. En una conferencia de prensa a principios de mes se mostraron vehículos SWAT BearCat, MRAP y embarcaciones de buceo del FBI, todos listos para responder a emergencias y proteger el tráfico y las multitudes.
El despliegue se produce en un contexto de violencia política creciente. Recientemente, Cole Tomas Allen fue acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca; dos hombres abrieron fuego contra agentes del Servicio Secreto en la zona de la Casa Blanca, y el FBI frustró un ataque contra una pelea de la UFC organizada por Trump.
El general de brigada Leland Blanchard II, comandante interino de la Guardia Nacional de DC, señaló que la planificación lleva meses y que los efectivos continuarán con sus funciones habituales, que incluyen control de tráfico, gestión de multitudes y respuesta a emergencias. Mientras tanto, el presidente Trump ha anunciado su participación en una concentración en el National Mall y ha utilizado su cuenta de Truth Social para promover la seguridad del evento.
Hasta la fecha, las autoridades no han detectado amenazas creíbles contra el 4 de julio, pero mantienen una vigilancia constante ante la posibilidad de nuevos intentos de ataque.