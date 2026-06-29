Sudáfrica es eliminada por Canadá en un cerrado duelo de dieciseisavos del Mundial 2026

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La selección sudafricana quedó eliminada por 1-0 ante Canadá en Los Ángeles, pero el técnico Hugo Broos y sus jugadores celebran haber alcanzado los dieciseisavos de final, una hazaña inédita para el fútbol del país y la primera de África en esta ronda del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 10:29 AM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 10:49 AM.