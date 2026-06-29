Sudáfrica es eliminada por Canadá en un cerrado duelo de dieciseisavos del Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica cerró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras perder 1-0 frente a Canadá en el estadio SoFi Stadium. El gol de Stephen Eustáquio, anotado en el minuto 92, selló la eliminación del Bafana Bafana en los dieciseisavos de final.
Aunque la derrota puso fin a su campaña, el cuerpo técnico y los jugadores expresaron satisfacción por haber alcanzado una ronda nunca antes lograda por el fútbol sudafricano. El entrenador belga Hugo Broos declaró que el equipo “cumplió y superó expectativas” y que “habría sido un pequeño milagro llegar a la tercera ronda”.
Sudáfrica se clasificó como segundo del Grupo A, tras sumar cuatro puntos: una derrota contra México, un empate con República Checa y una victoria ante Corea del Sur. Con una defensa sólida y contraataques eficaces, el conjunto anotó dos goles y recibió cuatro en la fase de grupos, lo que le permitió avanzar a la fase de eliminación directa.
El partido contra Canadá fue cerrado; los sudafricanos contuvieron el ataque rival durante los noventa minutos reglamentarios, pero el gol de último minuto les arrebató la oportunidad de seguir haciendo historia. Broos, visiblemente emocionado, reiteró su orgullo: “Estoy muy contento y orgulloso de mi equipo. Lo que logramos aquí fue bueno”.
Con la eliminación, la siguiente ronda del torneo verá a una de las selecciones anfitrionas medirse contra el ganador del duelo entre Marruecos y Países Bajos, que se jugará el lunes en el Estadio BBVA en Monterrey.
El desempeño de Sudáfrica marca un precedente para el fútbol africano, que ahora mira con esperanza a futuras ediciones del Mundial, con la convicción de que el Bafana Bafana ha sentado las bases para un mejor futuro.