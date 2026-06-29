Terremotos en Venezuela: cifra de muertos supera los 1,450 y más de 50 mil personas sin encontrar

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Seis días después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela, el saldo supera los 1,450 fallecidos y 3,150 heridos. Más de 2,600 equipos de rescate de distintas naciones continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros, mientras la ONU alerta sobre el impacto en 6.8 millones de personas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 09:07 AM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 09:21 AM.