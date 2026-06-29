Ataque armado en centro de acogida en Stade deja cinco fallecidos y dos detenidos

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Un tiroteo ocurrido al mediodía en un centro de ayuda a menores en la localidad alemana de Stade dejó al menos cinco fallecidos y varios heridos. La Policía detuvo a dos sospechosos y emitió alertas para que la población evite la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 09:09 AM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 09:58 AM.