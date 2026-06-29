Ataque armado en centro de acogida en Stade deja cinco fallecidos y dos detenidos

Un tiroteo perpetrado en un centro de ayuda a menores de la ciudad de Stade cobró al menos cinco vidas y dejó a varios heridos, según informó la Policía local a través de su canal oficial de WhatsApp.
Los hechos se desarrollaron alrededor del mediodía del pasado domingo en una zona residencial donde funciona el centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años. La autoridad policial anunció que dos personas fueron detenidas en relación con el ataque.
Previo al tiroteo, la Policía había comunicado la realización de un "gran operativo policial" en la calle Dankerstraße, la misma donde se ubica el centro, y había instado a la población a evitar la zona por motivos de seguridad.
Varios medios de comunicación, entre ellos la cadena pública regional NDR y la cadena privada NTV, confirmaron la cifra de cinco fallecidos y la detención del presunto agresor. Hasta el momento no se ha revelado la edad de las víctimas, aunque el tabloide alemán Bild indicó que todos los fallecidos son adultos.
Stade es una localidad de aproximadamente 50,000 habitantes situada en la región de Baja Sajonia, en el norte de Alemania. Las autoridades locales continúan investigando los motivos del ataque y han pedido a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda esclarecer los hechos.
Se espera que la Fiscalía local determine los cargos contra los detenidos y que se brinde apoyo psicológico a los sobrevivientes y a la comunidad afectada.