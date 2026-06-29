Topos de México y fuerzas mexicanas lideran apoyo humanitario en Venezuela tras los terremotos

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Tras los sismos de 7.2 y 7.5 que sacudieron La Guaira, los Topos de México y 250 militares mexicanos fueron aclamados en redes sociales por su labor humanitaria, mientras surgen críticas sobre la presencia militar venezolana y la politización del auxilio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 12:24 PM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 12:31 PM.