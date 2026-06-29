Estados Unidos e Irán podrían reunirse en Qatar pese a las dudas de Teherán

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El presidente Donald Trump aseguró en su red social que Irán pidió una reunión para el martes en Doha, a pesar de los recientes ataques y la frágil tregua. La declaración contrasta con el discurso del viceministro iraní Kazem Gharibabadi, quien había descartado encuentros técnicos esta semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 09:07 AM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 09:25 AM.