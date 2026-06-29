México y Venezuela coordinan apoyo humanitario tras emergencia por sismos

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió una carta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitando apoyo mexicano en forma de plantas de tratamiento de agua, generación eléctrica y alimentos para las regiones más afectadas por los recientes sismos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la ayuda será enviada por avión y por barco de la Secretaría de Marina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 10:32 AM.
En Internacional y editada el 29/06/2026 12:17 PM.