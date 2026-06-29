México y Venezuela coordinan apoyo humanitario tras emergencia por sismos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, remitió el 28 de junio una carta oficial a México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitando apoyo humanitario urgente para las zonas más devastadas por los terremotos que azotaron el país en las últimas semanas.
En la misiva, el gobierno venezolano pide específicamente plantas de tratamiento de agua, equipos de generación de energía eléctrica y suministros alimentarios que permitan restablecer servicios básicos y atender a la población desplazada.
La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la solicitud fue recibida y que el gobierno mexicano está organizando el envío de la ayuda. "Es una carta que enviaron a México y a otros países pidiendo más apoyo", declaró Sheinbaum en una rueda de prensa el mismo día.
El apoyo mexicano será transportado por avión y por barco de la Secretaría de Marina, garantizando una respuesta rápida y coordinada. Los detalles operativos están en proceso de definición, pero se espera que la primera partida salga en los próximos días.
Esta solicitud se produce en medio de una creciente presión internacional para asistir a Venezuela, donde los sismos han dejado cientos de muertos, miles de heridos y una infraestructura colapsada, especialmente en los estados de Carabobo, Aragua y Miranda.
El gobierno mexicano ha reiterado su disposición a colaborar con los países vecinos en situaciones de desastre, alineándose con los principios de solidaridad y ayuda humanitaria que rigen la política exterior de México.