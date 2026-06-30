Mujer de 31 años muere tras ser atacada por un caimán en el río Econlockhatchee, Florida

Una mujer de 31 años perdió la vida tras ser atacada por un caimán mientras se bañaba en el río Econlockhatchee, en el centro de Florida, Estados Unidos, informó la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés). La víctima estaba acompañada de su pareja y una amiga cuando el reptil la mordió ambos brazos mientras estaban arrodillados a menos de un metro del agua.
Según el vocero de la FWC, Chad Weber, el novio intentó sacarla de la boca del animal y logró sujetarla hasta que el caimán la soltó, aunque el reptil permaneció en la zona. El ataque provocó la secesión de uno de sus brazos, según reportó el diario Herald‑Tribune. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció en el camino.
Este hecho constituye el segundo ataque registrado ese mismo domingo en el centro de Florida. Horas antes, un niño fue mordido en la mano por un caimán de más de 2.4 metros mientras pescaba en el condado de Marion, informó la cadena WESH.
Las autoridades de la FWC no señalaron una causa única para los ataques, pero apuntaron a la sequía que mantiene el nivel del río por debajo de lo normal y al final de la temporada de apareamiento, periodo en el que los caimanes se vuelven extremadamente territoriales. Aunque los ataques de caimán son poco frecuentes, Florida registra 32 muertes por estos reptiles desde 1948.