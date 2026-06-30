Mujer de 31 años muere tras ser atacada por un caimán en el río Econlockhatchee, Florida

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Una mujer de 31 años falleció después de que un caimán la mordiera en ambos brazos mientras nadaba con su pareja y una amiga en el río Econlockhatchee, en el centro de Florida. El incidente se produce en medio de una sequía y la temporada de apareamiento de los caimanes, que los vuelve más territoriales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 09:35 PM.
En Internacional y editada el 30/06/2026 09:58 PM.