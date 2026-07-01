Incidente en Ormuz: un buque encalla tras ignorar ruta aprobada por Irán

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Un buque portacontenedores extranjero encalló en el estrecho de Ormuz después de no seguir la ruta establecida por la Guardia Revolucionaria iraní, lo que subraya la creciente tensión entre Irán y la comunidad marítima internacional sobre el control de la vía estratégica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 10:32 AM.
En Internacional y editada el 01/07/2026 11:17 AM.